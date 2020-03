Inbrekers viseren ’t Leeshuus: “Hou ermee op. Hier valt niets te rapen” Bart Boterman

15 maart 2020

15u46 0 Oostende In boekencafé ’t Leeshuus op de Groentemarkt in Oostende is zaterdagnacht ingebroken. De deur werd ingebeukt en de kassa is gestolen. “Maar er blijft nooit geld achter in de kassa, dus is het nutteloos om in te breken bij ons. We zitten wel met honderden euro’s schade. Heel zuur als je weet dat we met vrijwilligers werken”, zegt verantwoordelijke Raf Bronselaer.

Raf werd zondagmorgen verwittigd door een kennis die had gezien dat de deur open stond. De zaak is namelijk gesloten door de maatregelen om het coronavirus in te dijken. Ook de politie was al onderweg en deed de vaststellingen. “Vorig jaar werden we ook al het slachtoffer van een inbraak. Het heeft geen zin in te breken, want er blijft nooit geld achter. Hou ermee op dus. Hier valt niets te rapen. Wel lopen de kosten weer op tot in de honderden euro’s om de deur te herstellen en een nieuwe elektronische kassa te kopen", zucht Bronselaer.

“Dit is heel zuur. We zijn niet alleen een boekencafé, maar ook een inclusieproject. Wij hebben 25 vrijwilligers uit alle hoeken van de maatschappij, zoals mensen met een taalachterstand, een handicap of een sociale stoornis. De bedoeling is hen te laten integreren en aan het werk te zetten. Dat men een organisatie viseert die de mensen wil helpen, vind ik erg laag bij de grond”, besluit Bronselaer. De organisatie zet zich in tijden van lockdown ook in voor de zwakkeren en ouderen in onze maatschappij. Lees er meer over op leeshuus.be.