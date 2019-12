Inbrekers met lef bestelen apotheek vlakbij politiekantoor en komen terug na eerste inbraakpoging Bart Boterman

27 december 2019

16u27 0 Oostende Inbrekers zijn donderdagavond binnengedrongen in de apotheek op de hoek van de Alfons Pieterslaan en de Romestraat in Oostende. De kassa’s werden opengebroken en de inhoud ontvreemd. Opvallend is dat de apotheek van keten Coop zich op een steenworp van het politiekantoor bevindt. “De dieven moeten heel veel lef hebben. Even straf is dat ze na een eerste inbraakpoging gewoon zijn teruggekomen”, zegt apotheker Johan Mareydt.

Het was 23 uur donderdagavond toen de apotheker werd opgebeld. De buitenkant van het dubbel glas in de Romestraat was verbrijzeld. De politie kwam ter plaatse en vorderde de brandweer om het glas op te ruimen. De binnenzijde van het glas bleef intact. “Gelukkig zijn ze niet binnen geraakt, dacht ik. Tot ik vrijdagmorgen de apotheek wilde openen. Toen bleek de toegangsdeur geforceerd”, getuigt Johan Mareydt. Volgens de politie van Oostende, met kantoor op zo’n vijftig meter, moeten de inbrekers teruggekomen zijn een uur na de eerste vaststellingen over de inbraakpoging.

Buit niet in overeenstemming met risico

Dit keer slaagden ze dus toch in hun opzet. “De kassa’s waren opengebroken en inbrekers maakten behoorlijk wat rommel. Uiteindelijk bleef het verlies relatief beperkt. Beter gezegd, het risico dat de inbrekers namen en de moeite die ze erin staken, staat niet in verhouding tot de buit”, aldus apotheker Mareydt. Zijn apotheek behoort tot de keten Coop en bevindt zich sinds anderhalf jaar op de hoek van de Romestraat en de Alfons Pieterslaan. De hersteldienst van Coop installeerde intussen een nieuwe toegangsdeur zodat van de schade niets meer te merken is. De politie is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden en gegevens van de ANPR-camera’s.