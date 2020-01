Inbrekers halen woning overhoop en maken tot 10.000 euro buit: “Een heel eng gevoel, dat hier nog een tijdje zal rondspoken” Bart Boterman

15 januari 2020

15u03 0 Oostende Inbrekers hebben dinsdag zwaar toegeslagen in een woning in de Mansveldstraat in Oostende, in de Vuurtorenwijk. “Ze sloegen een raam aan diggelen, gooiden alles uit de kasten en stalen in totaal voor zo'n 10.000 euro aan cash geld, juwelen en spullen", getuigen slachtoffers Patrick Ghesquiere (54) en zijn echtgenote Nadine Maes (53). “Dat ze ons hele huis doorzochten, is een heel eng gevoel.”

Het was hun dochter die dinsdagavond rond 21 uur thuis kwam en de inbraak vaststelde. Patrick en Nadine waren om 9 uur ‘s morgens al vertrokken en zouden pas rond 23 uur opnieuw thuis zijn. “Normaal gezien ben ik altijd thuis. Precies alsof de inbrekers wisten dat we dinsdag lang weg zouden blijven”, vertelt Nadine. Eerst probeerden de dieven de achterdeur te forceren en vervolgens een schuifraam. “Toen dat niet lukte, hebben ze het dubbel glas van een raam aan de tuinkant ingeslagen om zo de klink te kunnen openen”, zegt Patrick. In het huis bleven overal kleine stukjes glas achter, afkomstig van de voeten van de inbrekers. In de slaapkamer en badkamer is nagenoeg alles doorzocht en uit de kasten gegooid.

Buit geschat op 10.000 euro

“De inbrekers zijn voornamelijk op de bovenverdieping geweest namen juwelen en kettingen, cash geld en onze dochter haar zonnebrillen van Ray-Ban, flessen parfum en make-up mee. Alles samen schatten we de buit op zo’n 10.000 euro. Tussen mijn juwelen en kettingen zaten enkele dure exemplaren. Toevallig hadden we een behoorlijke som cash in huis liggen, wat normaal niet het geval is. De inbrekers wisten overigens heel goed wat waardevol is en wat niet. Goedkopere make-up en parfum bleven liggen, net zoals enkele nepjuwelen. De MacBook van onze dochter was eveneens blijven staan, wellicht omdat die traceerbaar is. Voorts zijn ook stapels papier en documenten doorzocht”, gaan Patrick en Nadine verder.

En zeggen dat we twee maanden geleden nog de sloten van ons huis hebben laten vernieuwen. De sloten hebben stand gehouden,

maar het glas werd dus aan diggelen geslagen.

Dat moet behoorlijk wat moeite hebben gekost Slachtoffer Patrick Ghesquiere

Sloten pas vernieuwd

“En zeggen dat we twee maanden geleden nog de sloten van ons huis hebben laten vernieuwen. De sloten hebben stand gehouden, maar het glas werd dus aan diggelen geslagen. Dat moet behoorlijk wat moeite hebben gekost. Wie iets heeft gehoord of verdachte handelingen heeft gezien, roep ik op om aangifte te doen bij de politie”, aldus Patrick Ghesquiere. Hun woning bevindt zich naast de gebouwen van ontmoetingscentrum De Ballon. De inbrekers verplaatsten nog een tuintafel tot tegen de omheining met de buren om erover te klimmen en langs daar te ontkomen.

Eng gevoel dat blijft rondspoken

Nadine en Patrick moesten dinsdagavond en -nacht alle veroorzaakte rommel laten liggen, want het sporenonderzoek door het labo was voor woensdagmorgen. De brandweer maakte het raam provisoir dicht met planken. “Dat inbrekers ons huis volledig ondersteboven hebben gehaald, is een enorm eng gevoel dat hier wellicht nog een tijdje zal rondspoken. Plots voelen we ons niet meer veilig in het huis waar we al dertig jaar wonen. Het is de eerste keer dat we met een inbraak geconfronteerd worden”, besluit Nadine Maes.