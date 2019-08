Inbrekers aan de haal met kluis van zeilschool Bart Boterman

20 augustus 2019

19u58 4 Oostende In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken in de zeilschool Watersport Oostende Spuikom. De dieven rukten een klus los uit de muur en maakten zo een vijfhonderdtal euro buit. “Jammer dat dit net voor ons jubileumweekend moet gebeuren”, vertelt voorzitter Luc Vermeesch.

De inbraak werd dinsdagmorgen vastgesteld door de clubverantwoordelijken. “Er is ingebroken via de voordeur en ook verschillende binnendeuren bleken geforceerd. De kluis is losgerukt uit de muur en vermoedelijk via een raam naar buiten gebracht. Wellicht hebben de inbrekers onze rolstoel gebruikt om die verder te transporteren richting een hun voertuig”, vertelt voorzitter Luc Vermeesch. “In de kluis zat enkel vijfhonderd euro, vooral muntstukken als wisselgeld. Het lijkt erop dat de dieven enkel belust waren op geld, gezien alle ander waardevol materiaal bleef staan. Het verlies valt dus mee, maar we zitten wel met de schade”, aldus Luc Vermeesch. De politie is een onderzoek opgestart. Komend weekend houdt de zeilschool aan de Vicognedijk een jubileumweekend ter ere van het 50-jarig bestaan. “Het is jammer dat de inbraak kort voor het gebeurt. Maar we zullen ons gemoed er niet door laten bederven”, besluit de voorzitter.