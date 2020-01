Inbrekers aan de haal met geldkoffertje bij kinderdagverblijf Wiegelied Bart Boterman

14 januari 2020

18u23 0 Oostende In de Mariakerkelaan in Oostende is maandagnacht ingebroken in kinderdagverblijf Wiegelied. Er werd een geldkoffertje met zo'n 500 euro buit gemaakt. “De kinderen hebben niets gemerkt van de inbraak”, verzekert schepen van kinderdagverblijven Silke Beirens (Groen)

De inbraak werd maandagmorgen rond 6 uur vastgesteld toen de eerste personeelsleden aankwamen. Een raam aan de achterzijde van het gebouw bleek ingeslagen met een tegel. Inbrekers doorzochten verschillende ruimtes in het gebouw en braken ook de lockers van de personeelsleden open, maar daarin was niets waardevols te vinden. “De dieven hebben echter wel een geldkoffertje mee, waarin zo'n 500 euro zat. Uiteindelijk bleef de buit dus enigszins beperkt. Ook de inbraakschade is inmiddels hersteld door de technische dienst”, duidt tweede schepen Silke Beirens.

In het kinderdagverblijf, het grootste van Stad Oostende, worden dagelijks zo'n 70 kinderen opgevangen. “De werking van Wiegelied is niet in het gedrang gekomen. De kinderen hebben niets van de inbraak gemerkt”, aldus de schepen. De politie van Oostende is een onderzoek gestart.