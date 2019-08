Inbrekers aan de haal met 24 verwarmingsketels op nieuwe verkaveling Bart Boterman

26 augustus 2019

16u43 4 Oostende In de nacht van zondag op maandag hebben dieven maar liefst 24 verwarmingsketels gestolen op een werf in Stene, een nieuwe verkaveling in de Fuutstraat.

Volgens de politie van Oostende stelde de aannemer de inbraken maandagmorgen vast. Verschillende deuren van woningen bleken opengebroken en vertoonden schade. “Bij verder nazicht blijkt dat er 24 verwarmingsketels werden ontvreemd. Voorlopig zijn er geen vermoedens over de daders. Er is een onderzoek opgestart en het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek”, aldus Katrien Jonckheere, commissaris bij de lokale politie Oostende.