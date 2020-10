Inbreker zit aan veroordeling nummer 30: dit keer 15 maanden cel Siebe De Voogt

05 oktober 2020

16u39 0 Oostende Een 30-jarige Oostendenaar heeft 15 maanden cel gekregen voor een hele reeks inbraken in de badstad. A.K. voegt zo nóg een veroordeling bij aan zijn strafblad, dat al zeven pagina’s telde.

A.K. was in de zomer van vorig jaar slechts enkele maanden vrij, toen hij volgens het Openbaar Ministerie herviel in oude gewoontes. Op 31 augustus pleegde de man een winkeldiefstal in de Inno en in september probeerde hij tot twee keer toe binnen te breken bij immokantoor Immobilia Royal in Oostende. “In de nacht van 14 op 15 oktober troffen we zijn vingersporen onder meer aan op een wijnfles na een inbraak in een café”, stelde de procureur. “De beklaagde werd op 24 januari dit jaar aangehouden, maar kwam twee maanden later al opnieuw vrij. Op 14 juni pleegde hij twee inbraken in een ondergrondse parkeergarage. Hij sloeg de ruiten in van de voertuigen en kon uit één auto een iPod en 50 euro cash buitmaken.”

Het parket vorderde 2 jaar cel voor A.K., die in het verleden al 29 veroordelingen opliep. Zijn advocaat Vincent Christiaens drong aan op een straf met uitstel. “Hij raakte in het verleden op de dool en belandde zelfs een periode op straat”, pleitte hij. “De moeder van mijn cliënt bezorgde hem een appartement in Oostende. Hij dronk echter te veel en deed in zo’n gevallen stomme dingen.”