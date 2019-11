Inbreker steelt kassa en kluis uit café in Langestraat Bart Boterman

25 november 2019

18u25 0 Oostende In de Langestraat in Oostende is zondagnacht ingebroken in een café. De meldt de lokale politie Oostende.

De dader raakte binnen door de toegangsdeur te forceren met een schroevendraaier of een gelijkaardig voorwerp. In de zaak probeerde de inbreker de kassa open te breken, is op camerabeelden te zien. Maar de dief slaagde niet in die opzet, waarop hij op de vlucht sloeg met de volledige kassa met inhoud en nog een kluisje. De lokale recherche is bezig met een onderzoek.