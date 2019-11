Inbreker op heterdaad betrapt in studio en opgepakt door politie Bart Boterman

22 november 2019

16u07 0 Oostende De politie van Oostende heeft vrijdag rond 11.15 uur in de voormiddag een inbreker op heterdaad betrapt en opgepakt. Dat gebeurde in de Gerststraat, nadat een buurtbewoner getuige was en de politie opbelde.

“Alle patrouilles gingen onmiddellijk ter plaatse en troffen een man aan in een studio in de kelderverdieping van de woning. De betrokkene, een 35-jarige Oostendenaar, had zonet ingebroken in de studio. Hij werd gearresteerd en is inmiddels ter beschikking gesteld van het parket”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Er is 48 uur de tijd om hem voor de onderzoeksrechter te leiden met het oog op een aanhouding. Er wordt onderzocht of de man nog andere misdrijven op zijn kerfstok heeft.