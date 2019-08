Inbreker laat behoefte achter in bad Bart Boterman

13 augustus 2019

16u52 0 Oostende Een bewoner van de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende deed dinsdagvoormiddag een nogal onaangename ontdekking. Er bleek ingebroken en de inbreker had zijn behoefte in het bad gedaan.

De bewoner (60) kwam rond 11.30 uur thuis van nachtwerk. Er was braak gepleegd en er bleek een laptop gestolen. Wat verderop in de badkamer volgde nog een minder frisse ontdekking, uitwerpselen in het bad. Volgens de politie, die de nodige vaststellingen deed, is de verdachte voorlopig onbekend. Er is een onderzoek opgestart.