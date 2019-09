Inbreker die jeugdhuizen viseerde krijgt strafvermindering in beroep Wouter Spillebeen

11 september 2019

15u12 0 Oostende Oostendenaar M.V. (23) die voor een lange reeks inbraken in jeugdhuizen vier jaar cel kreeg, is in beroep lichter gestraft. Enkele feiten kregen een lichtere kwalificatie, waardoor hij nu dertig maanden naar de gevangenis moet.

Samen met een kompaan begon M.V. volgens het parket in december 2017 – meteen na een andere gevangenisstraf – bromfietsen te stelen in Oostende. In februari 2018 richtte het duo hun pijlen op jeugdhuizen en lokalen van jeugdbewegingen in West- en Oost-Vlaanderen. De verdachten sloegen onder andere hun slag bij de scouts FOS Navajo’s in Koekelare, scouts Haegepoorters in Destelbergen, KLJ Zomergem, Jeugdhuis De Messink in Zomergem, KLJ Kaprijke, Scouts en Gidsen Eeklo, Chiro Kadam in Oostende, vzw Oranje in Sijsele, twee jeugdlokalen in Beernem en jeugdhuis Uzuz in Gistel. Het laatste slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 2.850 euro.

Voor de reeks van in totaal twintig diefstallen kreeg M.V. een celstraf van vier jaar, maar daar ging hij tegen in beroep. Daar werd aanvankelijk een celstraf van 38 maanden gevorderd, maar omdat enkele feiten niet meer als diefstal, maar wel als afzetterij gekwalificeerd werden, sprak het hof van beroep een gevangenisstraf van dertig maanden uit.