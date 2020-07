Inbreker De Klokke opgepakt en aangehouden

De man werd vrijdag in de loop van de dag al opgepakt. Hij zou in een beachbar hebben liggen slapen. De man werd ondervraagd en door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot hem in voorhechtenis te plaatsen. Volgens het Brugse parket had de man nog niet zo lang voet aan wal in Oostende, maar is hij elders in het land wel erg goed gekend bij politie en parket. Hij moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen, waar wordt beslist of zijn aanhouding verlengd wordt.

Of hij meerdere feiten op zijn kerfstok heeft in Oostende, wordt onderzocht. Zo zou zijn gezicht goed lijken op dat van de inbreker die op 1 mei toesloeg in biowinkel Mordan in Oostende. In De Klokke stal hij voor 5.000 euro en richtte hij heel wat schade aan. De man vond zelfs de tijd om een kippenpak, dat bij carnaval wel eens wordt bovengehaald, aan te trekken.