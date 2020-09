Inbreker besteelt Australian Ice Cream en Planet Yoghurt-Planet Pasta: “De horeca heeft het nog niet lastig genoeg” Bart Boterman

15 september 2020

16u18 0 Oostende In Oostende is zondagnacht ingebroken en buitgemaakt in ijssalon Australian Ice Cream en bij Planet Yoghurt-Planet Pasta. Beide zaken liggen op een steenworp van elkaar. “De horeca heeft het al zwaar genoeg en dan beslist er eentje om ons nog meer schade te berokkenen.”

De inbraak in Australian Ice Cream, op de hoek van de Ooststraat en Kapellestraat, werd pas dinsdagmorgen opgemerkt. “Een personeelslid meldde maandag dat er amper nog startgeld in de kassa zat. Er was zo’n 220 euro verdwenen. Het leek eerst onverklaarbaar, want er waren geen inbraaksporen te zien. Vandaag (dinsdag, red.) kwam ik aan en bij nader inzien bleek er lichte braakschade aan een raam. De inbreker is dus op die manier binnengedrongen”, vertelt de verantwoordelijke van de zaak. De politie werd erbij gehaald, die het labo langs stuurde voor een sporenonderzoek.

“De schade en het verlies vallen dus best mee, maar leuk is het zeker niet. Ik begrijp het motief van de inbreker niet. Wie neemt nu al die risico’s voor zo’n schrale buit? In de meeste zaken worden de kassa’s ’s avonds toch gewoon leeggemaakt, behalve wat wisselgeld voor de dag nadien?”, vraagt de verantwoordelijke zich af. Ook in december werd al ingebroken in het ijssalon. Toen werd alles overhoop gegooid en was er veel meer schade. De buit betrof toen 200 euro.

Mondmasker en pet aan

Ook Planet Yoghurt-Planet Pasta, op de hoek van de Witte Nonnenstraat en Kapellestraat, kreeg zondagnacht ongewenst bezoek, mogelijk van dezelfde dader. Beide zaken bevinden zich op een steenworp van elkaar. De toegangsdeur van het afgesloten terras werd geforceerd en zo kon de inbreker nog verder binnendringen. “Alles is vastgelegd op camerabeeld. De inbreker had een mondmasker en pet aan. Hij kroop langs de vloer tot bij de kassa en kwam nooit hoger dan de toonbank, wellicht om niet gezien te worden van buitenaf”, getuigt Kris Geysemans van Maxis Invest, de holding boven Planet Yoghurt-Planet Pasta.

“De buit valt uiteindelijk mee maar de schade is aanzienlijk, met onder meer een geforceerde deur en kassa. Ook een iPad is gestolen. We zijn verzekerd tegen diefstal, dus dat is het probleem niet. De hele rompslomp achteraf met verklaringen bij de politie, het labo dat langskomt en de herstellingen kunnen we evenwel missen als de pest. De horeca heeft het al zwaar genoeg en dan beslist er eentje om ons nog meer schade te berokkenen”, zucht Geysemans. Vooralsnog is nog geen dader opgepakt.