Inbraak terwijl bewoners liggen te slapen, spaarpot van dochter gestolen Bart Boterman

08 november 2019

13u51 0 Oostende In de Nieuwe Koerswijk in Oostende is donderdagnacht ingebroken in een woning terwijl de bewoners lagen te slapen. Dat bevestigt de politie van Oostende.

De dieven klommen binnen via een raam en gingen aan de haal met de spaarpot van het dochtertje, een laptop en andere spullen. Het gezin had ‘s nachts niets gemerkt en stelde de inbraak ‘s morgens vast. De politie ging ter plaatse. “De feiten moeten vermoedelijk zijn gebeurd tussen 3 en 4 uur ‘s nachts. Er is een onderzoek opgestart”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.