Inbraak in woning overleden vrouw

26 september 2019

18u31 0 Oostende In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in een woning in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. Het gaat om een leegstaande woning van een vrouw die overleden is. Ook in enkele garageboxen vlakbij was ingebroken.

Het was de 68-jarige zoon die de inbraak meldde. De verdachten zouden volgens de politie via de achterzijde van de woning zijn binnengedrongen want daar was een raam ingeslagen. Het nadeel betreft mogelijk een antiek beeldje. Tevens bleken enkele garageboxen opengebroken, maar over de buit is momenteel nog geen duidelijkheid.