In het Kursaal van Oostende komt door corona niemand over de vloer... Dus restaureren ze die dan maar Leen Belpaeme

15 juni 2020

15u13 0 Oostende Het Kursaal van Oostende blijft gesloten tot eind augustus, en dus maakt NV EKO - die het geklasseerde gebouw beheert - van de gelegenheid gebruik om een aantal grondige werken uit te voeren. Zo kreeg de marmeren vloer in de inkomhal een opknapbeurt, de eerste sinds de opening in 1954. Er wordt verder ook bekeken om de muurschildering van Paul Delvaux te restaureren en het kartonontwerp voor een monumentaal wandtapijt van Julien Van Vlasselaer.

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ is de bekendste uitspraak van Johan Cruijff, maar ook wat ze dachten bij EKO. Nu het Kursaal door de coronacrisis gesloten blijft, konden enkele werken uitgevoerd worden. Zo zonder bezoekers kon de marmeren vloer in de inkomhal gemakkelijk eens volledig onder handen genomen worden.

200-tal beschadigingen

“De vloer is 1.050 vierkante meter marmer. Sinds de opening van het gebouw in 1954 heeft de vloer al vele miljoenen bezoekers over zich heen gekregen. Heel wat tegels vertoonden ‘stootschade’ en hier en daar waren stukken afgebroken. Ook de gulden sterren in het midden van de tegels waren helemaal mat”, licht EKO-voorzitter Björn Anseeuw toe.

De renovatie kostte 80.000 euro en werd uitgevoerd in samenspraak met de Vlaamse dienst Erfgoed. Die keek er nauwgezet op toe dat de vloer in zijn oorspronkelijke staat zou hersteld worden. In totaal was er een 200-tal beschadigingen. “Alle beschadigingen werden hersteld. Daarna werd de vloer gereinigd met een dieptereiniger en gepolijst tot satijnglans.”

De Delvauxzaal werd oorspronkelijk gebruikt als speelzaal voor het casino. Er kon hier gewoon gerookt worden waardoor de muur sterk vergeeld is Björn Anseeuw, EKO-voorzitter

Ook het kartonontwerp van Julien Van Vlasselaer werd van onder het podium uitgehaald om eens te laten bekijken door experten, nu daar genoeg ruimte voor is. In de erehal hangt sinds kort een kopie van het werk. Het origineel werd in 1954 opgehangen in de erehal en verwijderd in 2002. Het was in principe een ontwerp voor een wandtapijt dat er nooit is gekomen.

Het ontwerp dat bestaat uit 7 papierstroken, is mee met het gebouw beschermd en zal gerestaureerd worden. “Het liep heel wat waterschade op tijdens de grote renovatiewerken in 2002. Sindsdien is het te fragiel om het op te hangen”, vertelt Anseeuw. Bedoeling is om het werk te restaureren door het te kleven op een andere drager.

Nog een ander opmerkelijk kunstwerk in het gebouw is de muurschildering van Paul Delvaux in de Delvauxzaal. Een deel van het werk werd in 2004 gerestaureerd, maar vanwege de hoge kostprijs werd dit nooit volledig aangepakt. Ook dit werk heeft al afgezien sinds de opening in 1954. “De Delvauxzaal werd oorspronkelijk gebruikt als speelzaal voor het casino. Er kon hier gewoon gerookt worden waardoor de muur sterk vergeeld is. Er zijn ook beschadigingen door de exploitatie van de zaal.” Er is nu een bestek opgemaakt. Bedoeling is om de werken nog dit jaar uit te voeren.

Geen concerten tot eind augustus

Hoe zit het ondertussen met de evenementen in het Kursaal? “Alle grote concerten werden al geschrapt tot eind augustus. We weten zelf niet meer wat de toekomst zal brengen”, zegt adjunct-directeur van vzw Kursaal Gwendoline Nys. “Vanaf 1 juli mogen optredens met 200 personen, maar van 2.000 naar 200 bezoekers: dat is financieel heel moeilijk. Wij worden ook niet gesubsidieerd, dus als we kosten maken, moeten die goed overwogen worden. We willen de put die al gemaakt is niet nog groter laten worden. We denken er wel over na om creatief aan de slag te gaan, maar dat is niet zo gemakkelijk. We wachten voorlopig verder af wat de regering zal beslissen.”