In één uur water uit het kanaal in jouw glas: nieuwe installatie bezorgt de kust drinkbaar water Leen Belpaeme

06 maart 2020

14u42 5 Oostende Water uit het kanaal Oostende-Brugge omzetten in perfect drinkbaar water, en dat slechts in een uurtje tijd. Dat doen ze voortaan in het nieuwe Waterproductiecentrum van Farys in Oostende. Het is de eerste installatie - kostprijs: 10 miljoen euro - die een mengeling van zoet en zout water kan verwerken. Per dag is er een capaciteit van 12 miljoen liter drinkwater, bedoeld voor Oostende en Middelkerke.

Vlaanderen heeft een beperkte capaciteit aan grondwater – dat was de jongste jaren al voelbaar met een waterschaarste tijdens de droge zomermaanden. De watermaatschappijen zijn op zoek gegaan naar nieuwe waterbronnen. Voor het eerst wordt nu brak water uit het kanaal Oostende-Brugge omgezet in drinkwater.

Vanuit Ardennen

Oostende bleek een ideale locatie hiervoor, omdat het drinkwater aan de kust de langste weg - tot uit de Ardennen - aflegt vooraleer het uit de kraan komt. De transportkosten lopen daardoor op, maar het maakt de kust ook kwetsbaar. “Het is interessant om de bronnen te spreiden over Vlaanderen. Aan de kust is er tijdens de zomermaanden bovendien een veel hoger verbruik door de vele toeristen die er dan neerstrijken. We kunnen bovendien bij problemen ook water in omgekeerde richting naar het binnenland vervoeren”, zegt Christophe Peeters, voorzitter van Farys.

Het opzet om dit Waterproductiecentrum te bouwen, was om ‘leveringszekerheid’ te hebben. “We boren hier een nieuwe bron aan. We werken voor het eerst met brak water: zoet water in combinatie met zeewater. Momenteel is het nog niet haalbaar om enkel zeewater om te zetten naar drinkwater. De investering ligt zeker drie keer zo hoog en vooral de CO2-voetafdruk van een dergelijke installatie ligt veel hoger”, stelt Wim Jacobs, directiemanager Productie en Transport bij Farys/TMVW.

Als het water volledig zuiver gemaakt is, kan je het nog niet opdrinken. Dit is dood water. We voegen er eerst nog mineralen aan toe Christophe Peeters, voorzitter Farys

Uniek aan deze site is de combinatie van alle technieken onder één dak. Dergelijke installaties produceren doorgaans immers alleen proceswater voor de industrie. “Na het zuiveringsproces is eerste het grove vuil uit het water verwijderd. Tijdens de microfiltratie worden alle kleine deeltjes tegengehouden. Daarna wordt het water nog gezuiverd met actief kool en UV. Als het water volledig zuiver gemaakt is, kan je het nog niet opdrinken. Dit is dood water. We voegen er eerst nog mineralen aan toe”, licht voorzitter Christophe Peeters toe.

Het volledige proces heeft maar een uur nodig vooraleer het klaar is. De installatie heeft 10 miljoen euro gekost en Farys heeft al ambities om ook in Oost-Vlaanderen, aan de Scheldebekken in Gent, een Waterproductiecentrum te onderzoeken.

“We testen de technologie hier uit, maar er zijn nog meer mogelijkheden, omdat er momenteel amper tot geen waterbronnen zijn in West- en Oost-Vlaanderen, terwijl hier wel veel mensen wonen. We kunnen de capaciteit op deze locatie op korte termijn nog verdubbelen naar 1.200 m³ per uur.”