In deze nieuwe keuken krijgen leerlingen WEST lessen voeding en techniek Leen Belpaeme

20 november 2019

Oostende De leerlingen en leerkrachten van de secundaire school WEST hebben de nieuwe keuken 'De boei' in gebruik genomen. De leerlingen van verschillende afdelingen van de school hebben de keuken zelf gebouwd.

De vernieuwde keuken betekent een troef voor de klassen van de oriënterende eerste graad. “De tieners kunnen er terecht tijdens de lessen voeding en techniek. De keuken laat de leerlingen toe om alle hedendaagse kooktechnieken in te oefenen. Ook andere huishoudelijke taken krijgen er hun plaats, zodat de leerlingen er ook kunnen leren wassen, strijken en afwassen”, vertelt directeur Frank Travers. De keuken is een meerwaarde voor de school. Tijdens de werken konden ze terecht in de Sociale Kruidenier De Antenne. “We zijn de medewerkers van De Antenne dan ook heel dankbaar.”

Praktijkervaring

De bouw zelf was alvast een knap staaltje praktijkervaring voor de leerlingen van de school. Samen met de toenmalige zevendejaars Renovatie bouw kwam het gebouw tot stand. Zij metselden, vloerden, betegelden en zo meer. De leerlingen Houtbewerking maakten de ramen en deuren van ‘De Boei’. De jongeren installeerden ook de kranen, inductiekookplaten en de ovens. De technische ploeg van WEST zorgde voor het plafond, de elektriciteit en sanitaire voorzieningen.