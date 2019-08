IN BEELD: Zo hard gaat de wind tekeer aan zee Henk Deleu en Benny Proot

11 augustus 2019

Na de hitte van de eerste zomerhelft heerst dit weekend de wind aan zee. Op zaterdag haalden de rukwinden snelheden tot 80 kilometer per uur en ook zondag kan het aan zee nog hevig waaien. Festivals, zoals WECANDANCE in Zeebrugge, namen hun voorzorgen en ook de festivalbezoeker kwam voorbereid en goed ingepakt naar het Zeebrugse strand. In Nieuwpoort raakten even twee jetskiërs in de problemen toen hun vaartuig kantelde, maar de twee raakten veilig op het strand. De temperaturen waren wel nog aangenaam, dus heel wat toeristen maakten er het beste van. Onze fotografen trokken van festival naar zeedijk en stuurden deze fotoreeks door.