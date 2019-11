IN BEELD: Ziekenhuis organiseert spannende oefening om kennis van personeel over patiëntveiligheid op te frissen Leen Belpaeme

28 november 2019

15u57 0 Oostende In het kader van dit kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid neemt Az Damiaan elk jaar deel aan de ‘Week van de patiëntveiligheid’. Voor deze editie bouwde het ziekenhuis een leegstaande zorgafdeling om tot ‘Fort Ostenders’, waar de deelnemers de schat konden openen als ze alle facetten konden oplossen tijdens spannende uitdagingen.

“Laat je opsluiten in teams van 4 of 5 personen in ‘Fort Ostenders’! Dankzij je kennis van kwaliteit en patiëntveiligheid kan je ontsnappen uit dit spannend spel maar vergeet natuurlijk niet om ook je collega’s te bevrijden. Je krijgt slechts 30 minuten!”. Zo luidde de oproep voor het spectaculair event van Az Damiaan in het kader van de ‘Week van de patiëntveiligheid’. De personeelsleden moesten codes kraken en een rebus oplossen aan de hand van vragen waarbij ze een patiëntenkamer volledig moesten inspecteren. Intussen werden ze verrast met een noodoproep: in een kamer brak er brand uit. Na een blusinterventie en een spectaculaire evacuatie van de patiënt moest de reanimatie gestart worden. De beloning: naast een leuke uitdaging kregen de deelnemers bij het openen van de schat ook een nuttig gadget, een pocket mask waarmee veilig mond-op-mondbeademing kan uitgevoerd worden.