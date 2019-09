IN BEELD: Wijkbewoners Opex schitteren op de rode loper van Filmfestival bij première Toetnoasteki Leen Belpaeme

14 september 2019

17u17 0 Oostende Zelf hadden de acteurs/wijkbewoners de film nog niet gezien. De vertoning van Toetnoasteki op het grote scherm voor 1500 mensen was dan ook een groot en vooral spannend moment. Ze werden ontvangen als echte filmsterren op de rode loper.

In september 2018 startte sociaalartistieke organisatie kleinVerhaal vzw in de Oostendse Vuurtorenwijk met de voorbereidingen van hun nieuwste kortfilm. Regisseur Nicolas Daenens en scenariste An De Gruyter schreven samen met de buurtbewoners een scenario gebaseerd op de verhalen die ze in den Opex te horen kregen. De buurtbewoners spelen zelf ook de hoofdrol in de film.

De film vertelt het verhaal van een wijk in verandering. Steeds meer cafés en winkels verdwijnen en ook de krantenwinkel van Jef sluit binnenkort zijn deuren. Dit tot groot ongenoegen van de vaste klanten. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren ook veel nieuwkomers in de wijk komen wonen en ook daar hebben veel inwoners het moeilijk mee. Eén van die nieuwkomers is Zozan, een Syrische vrouw die als poetsvrouw werkt in de winkel van Jef…”