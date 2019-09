IN BEELD: Vrouwen veroveren (nu ook letterlijk) het Filmfestival Oostende Leen Belpaeme

11 september 2019

21u25 6 Oostende Zo’n 1300 vrouwen tekenden present in het Kursaal van Oostende voor de Ladiesnight van Filmfestival Oostende.

De Ladies Night is daarmee een gigantisch succes. Vorig jaar ging de avond nog door in Kinepolis met zo’n 700 aanwezigen. De avond was volledig uitverkocht. De dames kregen de internationale topfilm Late Night voorgeschoteld van Nisha Ganatra. De avond was tegelijkertijd ook de kick-off van #ModeinOostende. Daar hoorde een exclusieve modeshow bij met een cocktail en een afterparty.