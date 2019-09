IN BEELD. Ruim 1.200 feestneuzen uit de bol op inclusiefestival Bootsea Timmy Van Assche

12 september 2019

17u36 0 Oostende Voor de derde keer gingen personen met een (verstandelijke) beperking en hun begeleiders uit de bol op het festival Bootsea. Met 1.200 bezoekers mogen de organisatoren terugblikken op een recordeditie. “Inclusie staat hier centraal. Dit lijkt een ‘gewoon’ festival, maar voor een speciaal publiek”, zegt Saskia Verelst van de organisatie.

Het concept van Bootsea is simpel: knallende beats, stevige muziek, toffe randanimatie, zoals je kent van op andere festivals, maar een aanpak die zich focust op personen met een beperking. Al voor de derde keer stelden de vzw’s Duinhelm en Briek hun tenten op bij de Wellingtonrenbaan. “Ons festival raakt meer en meer bekend, wat de stijging van het aantal bezoekers verklaart. Vorig jaar hadden we zo’n 800 feestvierders, nu zijn dat er 1.200", zegt Verelst. “We voeren meer promotie, onder meer via scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. Mensen en hun begeleiders komen van overal: Brussel, Antwerpen, Limburg en zelfs Nederland. Zo uniek is Bootsea dus. Het festivalterrein is dusdanig ingericht dat bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of personen met een slecht zicht hier makkelijk hun weg kunnen vinden.” 150 medewerkers en vrijwilligers stonden paraat om de bezoekers de tijd van hun leven te geven. Op de affiche stonden bovendien mooie namen, zoals Regi, Guga Baúl en Peter Van de Veire. “Op 17 september volgend jaar is er opnieuw een editie van Bootsea. De Wellingtonhippodroom is alvast een prima locatie: dicht bij zee, makkelijk toegankelijk en er zijn mogelijkheden tot uitbreiding. Bovendien kunnen we bij slecht weer het festival binnen laten plaatsvinden.” Schepen van toegankelijkheid Hina Bhatti (Open Vld) besluit: “Het Oostendse Bootseafestival toont ons een wereld waarin iedereen een gelijkwaardige plaats heeft. Dit hartverwarmende evenement bewijst dat we ‘Allemaal Oostendenaar’ zijn.”