IN BEELD. Qmusic sluit de zomer in Oostende af met het eerste foute Sunset Concert Leen Belpaeme

29 augustus 2019

21u23 0 Oostende Aan alle mooie liedjes komt een einde en dus sluit ook het Q Beach house na een leuke zomer de deuren op het strand van Oostende.

Vooraleer de radiostudio opnieuw verhuist werd er nog afgesloten met het eerste foute Sunset Concert van Qmusic. Willy Sommers, De Romeo’s en Dorothee Vegas & Like Maarten lokten zo’n 12.000 bezoekers naar het strand om mee te swingen. Eerst moest Inge De Vogelaere als nieuwe collega van Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck nog een test afleggen. Om te kijken of ze echt wel klaar is voor de ochtendshow van Qmusic worden haar 10 opdrachten voorgelegd. Om de vierde opdracht te doen slagen moest ze de luisteraars laten meezingen tijdens een groot meezingmoment voor de aftrap van het foute Sunset Concert. Leef bleek daar uiteindelijk het geschikte nummer voor.