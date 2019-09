IN BEELD: Ostend Night run met 2.600 deelnemers Leen Belpaeme

29 september 2019

17u45 0 Oostende De Ostend Night Run past ondertussen thuis is de bekendste sportieve evenementen in Oostende. 2600 lopers verschenen dan ook aan de start op de zeedijk van Oostende om langs enkele sfeervol verlichte plaatsen te lopen. Naast de lopers waren er ook heel wat toeschouwers.

De Ostend Night Run startte met een Kids Run van 700 of 1000 meter. Om 20 uur werd het startschot gegeven voor de 7, 14 of 21 kilometer of één, twee of drie keer het parcours van 7 kilometer. Het loopevenement leidde de deelnemers langs enkele unieke locaties. Zo passeerden ze zeedijk en de Venetiaanse Gaanderijen, de strekdam, de ondergrondse parking van de Visserskaai, de Sint-Petrus & Pauluskerk, het OLV-College, de Ensorgalerij, het Leopoldpark en de Japanse tuin. Er hing een aangename sfeer langs het parcours onder meer door de animatie onderweg. Organisator Rotary Ter Streep was enorm tevreden met de uitverkochte editie. De drie winnaars bij de vrouwen en heren op de drie afstanden konden nadien plaatsnemen op het podium.