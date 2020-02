IN BEELD. Onvoorstelbaar en levensgevaarlijk: wandelaars negeren verbodsbord en lopen zomaar strekdam op... tot politie ingrijpt Timmy Van Assche

09 februari 2020

16u55 132 Oostende Storm Ciara lokte, zoals verwacht, heel wat wandelaars naar de kust die het weerfenomeen van dichtbij willen meemaken. Een kijkje komen nemen is één ding, je leven riskeren is nog iets anders. Toch vonden vele waaghalzen het nodig om het verbodsbord te negeren en doodleuk het westerstaketsel op te lopen. De politie vond dat een stuk minder grappig en zwierde de overtreders op de bon.

De westelijke strekdam van Oostende wordt bij stormweer altijd afgesloten en dat was met Ciara natuurlijk niet anders. Met windsnelheden tot 120 kilometer per uur en meer is het gewoonweg levensgevaarlijk om een eindje in zee te wandelen. De wind is er, in tegenstelling tot de ietwat beschutte dijk en het stadscentrum, genadeloos. In een onbewaakt moment kan je zo de Noordzee ingeblazen worden. De politiediensten hadden de toegang tot de strekdam afgesloten met een ketting, lint en verbodsborden. Toegegeven: een heel simpele ingreep, maar de boodschap was daarom niet minder duidelijk. Toch vonden heel wat wandelaars, waaronder jongeren, ouderen, maar ook gezinnen met kinderen en zelfs met kinderwagens het nodig om het lint te negeren en er doodleuk over of onder te stappen.

Agenten van de lokale politie moesten verschillende keren ingrijpen en lachten er niet mee. Verschillende wandelaars vlogen onverbiddelijk op de bon. “Wat die wandelaars doen, is onverantwoord, dom en gewoonweg gevaarlijk”, zucht ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “De strekdam is met een reden afgezet, hé. Bovendien is het toch wel erg dat onze politie, die samen met de veiligheidsdiensten op dit moment de handen vol heeft, speciaal voor dergelijke gevallen moet tussenkomen.”

Om toch positief te eindigen: veel wandelaars gingen uit nieuwsgierigheid alleen een kijkje nemen en bleven voor het lintje staan.