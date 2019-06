IN BEELD. Notre Dame herrijst op strand van Oostende (samen met 85 beroepen in zand) Leen Belpaeme

18 juni 2019

19u19 11 Oostende Geen Disney of Marvel in het Zandsculpturenfestival in Oostende dit jaar, wel de Notre-Dame van Parijs, twee kastelen én 85 beroepen. Van clown over psychiater tot slager.

De cijfers van het Zandsculpturenfestival blijven ook tijdens de 23ste editie, waarvan de zesde in Oostende, behoorlijk indrukwekkend. Zo’n 40 kunstenaars, afkomstig uit 12 landen, creëren uit 240 vrachtwagens Ardens grottenzand een beeldengalerij van ruim 10.000 vierkante meter op het Groot Strand van Oostende.

De reusachtige sculpturen van 2 tot 12 meter hoog zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. “Het is eens geen Disney”, glimlacht organisator Alexander Deman. “De sculpturen zijn dit jaar veel leuker om te maken, omdat we er meer creativiteit en humor konden insteken. We hebben samen met de artiesten telkens een ontwerp gemaakt over de 85 beroepen die aan bod komen.”

De sculpturen hebben het ideale formaat om met je smartphone de perfecte foto te nemen Alexander Deman

De artiesten zijn al een maand zeven dagen op zeven aan het werk om alle sculpturen klaar te krijgen tegen vrijdagavond, maar er is geen stress bij de medewerkers. Verspreid over het terrein staan de artiesten met een schets in de hand te werken in het speciale kleizand. Bij de start van de opbouw zijn grote blokken geplaatst waarin de sculpturen gemaakt worden. “Wij werken op de verticale muren, omdat je gedetailleerder kan werken. De beelden hebben bovendien het ideale formaat om met je smartphone de perfecte foto te nemen. Er worden massaal veel foto’s genomen op het festival en door de afmeting vullen ze mooi het scherm.”

Fragiel

Naast de beelden van beroepen zijn er ook drie grote gebouwen, met als blikvanger de Notre-Dame, waar van de ‘echte’ in april nog zwaar beschadigd raakte bij een brand.

Daarnaast zijn nog twee kastelen. Onder meer Andrea Gaspari is samen met twee andere artiesten tien dagen bezig om zo’n kasteel op te bouwen. Het ontwerp hebben ze zelf gemaakt. Hij werkt ook in andere materialen als marmer. “Elk materiaal heeft zijn moeilijkheden. Het voordeel van dit zand is dat je hoog kan bouwen. Het nadeel is dat het fragiel is. Zo is er al een barst te zien aan een van de torens, maar het zal wel houden tot na de zomer. Ik maak me geen zorgen. Het is belangrijk dat je goed als team samenwerkt. Ik doe meer de grote volumes terwijl de andere de details zoals de ramen uitwerken. We doen nu ongeveer een niveau per dag om op tijd klaar te geraken, maar we jagen ons niet op.”

Dat zijn kunstwerk na de zomer opnieuw verdwijnt, is voor Andrea geen probleem. “Het heeft ook iets filosofisch. Volgend jaar kunnen we met hetzelfde zand een ander werk maken. Er is ook geen koper. De toeschouwers zijn onze kopers.”

Als de werken klaar zijn, gaat er een laagje lijm over. Op die manier blijven ze zeker staan tot na de zomer. “Ook de zon speelt een rol. Het is een soort kleizand, hoe meer zon er op zit, hoe harder de beelden worden”, legt de organisator uit.

Het Zandsculpturenfestival vindt plaats van 22 juni tot 8 september, telkens van 10 tot 19 uur, op het strand ter hoogte van het Zeeheldenplein. De toegang bedraagt 12 euro.