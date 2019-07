IN BEELD. Middeleeuws weekend palmt provinciedomein Raversyde in Timmy Van Assche

27 juli 2019

15u09 0 Oostende Dit weekend kunnen bezoekers zich in provinciedomein Raversyde in Oostende laten onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen tijdens het middeleeuws weekend.

Rondom de middeleeuwse vissershuizen van ANNO 1465 slaan 120 re-enactors uit binnen- en buitenland hun tentenkamp op. De middeleeuwen komen tot leven met riddertoernooien, boogschutterswedstrijden, ambachten, verhalen, muziekinstrumenten en poppentheater. Heel het weekend zijn er demonstraties en doe-activiteiten.

Er zijn leuke extra’s voor kinderen. Ze maken hun eigen schild en zwaard, draaien een potje in klei of drukken zelf een vlag met wapenschild. En samen met figurentheatergezelschap Ultima Thule kunnen ze middeleeuwse figuren maken voor een schimmenspel. Die spelen vervolgens in het schaduwtheater. Op zaterdag kan je er terecht tot 18 uur, ook op zondag is iedereen welkom tussen 10.30 en 18 uur. De toegang bedraagt 6 euro voor wie ouder is dan 12 jaar. Wie jonger is, mag gratis binnen.