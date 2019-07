IN BEELD. Middeleeuws weekend lokt ruim 2.000 bezoekers naar provinciedomein Raversyde Timmy Van Assche

27 juli 2019

15u09 6 Oostende Dit weekend stond provinciedomein Raversyde helemaal in het teken van de middeleeuwen met een knap themaweekend. Zo’n 2.000 bezoekers lieten zich onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen. “Het middeleeuws weekend blijft belangrijk om het provinciedomein in de kijker te zetten”, zegt verantwoordelijke publiekswerking Sarah Goderis.

Al meer dan vijftien jaar staat het middeleeuws weekend op de kalender van Raversyde. Rondom de middeleeuwse vissershuizen van Anno 1465 sloegen 120 re-enactors uit binnen- en buitenland hun tentenkamp op. “De re-enactors waren uitgedost in historisch correcte kledij uit de vijftiende eeuw”, vertelt Goderis. “Ook alle objecten waren historisch tot in de puntjes nagemaakt.” De middeleeuwen kwamen helemaal tot leven met riddertoernooien, boogschutterswedstrijden, ambachten, verhalen, muziekinstrumenten en poppentheater. Heel het weekend werd gevuld met demonstraties en doe-activiteiten. Jong en oud leerden zwaardvechten met een deskundig woordje uitleg. En er werd ook een middeleeuwse tuintje ingericht met allerlei kruiden van dille, munt en goudsbloem.

Gezinnen

Voor kinderen waren er leuke extra’s, zoals het maken van hun eigen schild en zwaard, draaien van een potje in klei of het drukken van een vlag met wapenschild. En samen met figurentheatergezelschap Ultima Thule kunnen ze middeleeuwse figuren maken voor een schimmenspel. “Het is de combinatie van informatie, geschiedkundige correctheid en activiteiten voor kinderen dat ons wist te overtuigen om af te komen”, menen Jan Vreebosch en Christina met hun kinderen. “Je wordt echt enkele eeuwen teruggeslagen in de tijd”, pikt Maud Goudesoone in. “Het voelt ook allemaal authentiek aan. En ook de setting van het dorp – tegen de duinen aan – is knap.”

Succes

Het middeleeuws weekend had vooral op zaterdagmiddag af te rekenen met regenweer. Toch blikken de organisatoren tevreden terug. “Meer dan de helft van de 2.000 bezoekers kwam op zondag langs. Het themaweekend blijft een belangrijk gegeven. Het toont dat Raversyde meer is dan alleen maar de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar één grote historische site”, vervolgt Goderis. De komende maanden staan nog mooie activiteiten gepland in Raversyde. Op zaterdag 24 augustus is de Atlantikwall van 18 tot 22 uur geopend tijdens een nocturne, op zondag 8 september doen zowel Atlantikwall en Anno 1465 mee aan Open Monumentendag. Op zaterdag 12 oktober is er in samenwerking met het Vogelopvangcentrum en Astropolis een nieuwe Nacht van de Duisternis en op 11 november ontdek je tijdens ‘Smakelijk Raversyde’ wat er tijdens de Middeleeuwen en Eerste Wereldoorlog op het menu stond. Alle info: www.raversyde.be.