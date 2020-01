IN BEELD. Leerlingen De Studio brengen werk van James Ensor tot leven Timmy Van Assche

31 januari 2020

18u26 0 Oostende De leerlingen van de middelbare school De Studio pakten uit met een opvallende opvoering in het Leopoldpark. Daarbij speelden ze een eigen interpretatie van het bekende werk van James Ensor ‘De intocht van Christus te Brussel’.

De jongeren van De Studio nemen op school deelnemen aan het Atelier, waarin ze tijdens langlopende projecten hun creativiteit botvieren, talenten verder ontwikkelen en nieuwe interessevelden aanboren. Dat kan gaan van fietsen herstellen tot talen leren of theater opvoeren. In het kader van die laatste ateliervorm richtte de school dan ook de Studiofanfare op, waarbij 25 leerlingen onder leiding van leerkracht expressie Pieter Nolf en theatermaker-performer Pascal Buyse zich onderdompelden in het werk van kunstschilder James Ensor. “Vooral het werk ‘De intocht van Christus’ maakte indruk. De jongeren van het eerste tot en met vierde jaar hebben hun eigen interpretatie aan het werk gegeven, wat resulteerde in een publieke opvoering in het Leopoldpark", zegt Maud Bonte van De Studio. “Het thema van aanbidding werd geactualiseerd en ook een knipoog naar moderne technologie - pixels en data - kwam aan bod. Ze zochten antwoorden op de vragen welke leiders we vandaag volgen en of we dat blindelings doen.”

Toch knap hoe de 25 leerlingen de kostuums, attributen en scenario mee hebben uitgedokterd. Een bonte stoet vol groteske personages en muzikanten lokte dan ook veel bekijks van passanten. “Tijdens Chambres d’O hebben we onze opvoering voor het eerst verzorgd, maar dan in ons eigen schoolgebouw. Het grijze weer van vrijdag leende zich ook prima bij de macabere sfeer. Wie weet zie je ons ooit op het podium van Theater Aan Zee staan”, knipoogt Bonte. Het project kwam mee tot stand met de steun van Cultuurkuur en Kusterfgoed.