IN BEELD: Kinderstoet trekt door de straten van Oostende Leen Belpaeme

07 maart 2020

21u31 0 Oostende Het carnavalsweekend in Oostende kon zaterdag genieten van een mooie dag, ideaal om met jong geweld door de straten te trekken tijdens de kindercimateirestoet.

De carnavalsgroeperingen werden afgewisseld met enkele jeugdbewegingen die meeliepen in de stoet. Langsheen gans het parcours van het Petrus en Paulusplein tot aan het Wapenplein stonden kinderen al dan niet zelf verkleed te wachten. Het volk verzamelde op het Wapenplein waar nog de traditionele verbranding van mini-Tjannie en een mini-Kloeffeworp gepland stond. Zondag is de laatste dag van het carnavalsweekend met om 15 uur de grote carnavalsstoet langs de Alfons Pieterslaan – Vindictivelaan – Kapellestraat –Wapenplein – Kerkstraat en Jozef II-straat. Aansluitend is er een optreden van de showgirls van de Orde van de Wullok en de Kloeffeworp op het Wapenplein. Het weekend wordt afgesloten met een optreden van Yves Segers, Filip D’Haeze en DJ Savas.