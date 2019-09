IN BEELD: Herfst op het strand Leen Belpaeme

30 september 2019

15u25 0 Oostende Het is nu ook echt voorbij, die (mooie) zomer. De herfst is in het land en dat wil zeggen dat ook het strand weer vrijgemaakt wordt. De strandcabines, beachbars en redderposten worden onder meer in Oostende stilaan weer opgeborgen.

Het goede nieuws? Wandelaars die nu van een zonnig dagje aan het strand willen genieten, hoeven geen horden toeristen te trotseren én kunnen de hond weer meenemen. Die is in Oostende overdag weer welkom op het strand. Her en der duiken weer zandkliffen op, maar daar trekken de avontuurlijke wandelaars zich niet veel van aan.