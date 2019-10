IN BEELD: Fort Napoleon heropent zaterdag met een warm onthaal en sprekende muren Leen Belpaeme

03 oktober 2019

21u12 0 Oostende Wie het vernieuwde Fort Napoleon binnenwandelt zal misschien niet meteen alle investeringen opmerken, maar het vernieuwde onthaal springt alvast in het oog. Er werd gekozen voor een -letterlijk en figuurlijk- warm onthaal die ook zal dienen als een toeristisch infopunt op de Oosteroever.

Nog een opvallende nieuwigheid is dat je voortaan het dak van het Fort Napoleon kan beklimmen zonder een toegangsticket te betalen. Op die manier kunnen bezoekers van de Oosteroever van dit unieke uitkijkplatform genieten. Wie het Fort toch wil ontdekken kan dat voortaan tijdens de verruimde openingsuren. De nieuwe expo valt vooral op door de eenvoud. Er werd bewust gekozen om geen visueel materiaal op te hangen. In de plaats hangen installaties aan de muur die het geluid naar beneden sturen waardoor het lijkt alsof de muren verhalen vertellen. Het is een nieuw systeem dat nog zelden gebruikt wordt in ons land. “We zijn bij dit systeem uitgekomen omdat we wilden inspelen op enkele hedendaagse trends. Zo willen bezoekers steeds meer een beleving. Er is ook de trend van het detoxen. We wilden daarom rust creëren en hebben geen borden geplaatst. We steken ontspanning in de beleving”, licht Elke De Vilder van het creatief bureau Supermachine toe.

Het Fort Napoleon wordt zo in zijn authentieke vorm gelaten. “Vroeger was het ook zo. Dit systeem past ook binnen de context waarbij het niet mogelijk is om elk hoekje van het Fort in de gaten te houden.” Voor de sprekers werd gewerkt met lokale mensen. “Zij vertellen de verhalen van het Fort in de verschillende fasen. Er is ook een aparte kinderversie die ingesproken werd door Heidi Lenaerts”, vertelt burgemeester Bart Tommelein, die zelf ook een verhaal vertelt.