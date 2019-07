IN BEELD. F.C. De Kampioenen in het Kursaal: poseer eens in een stripdecor Leen Belpaeme

03 juli 2019

18u22 0 Oostende Na enkele 3D-expo’s is het Kursaal van Oostende dit jaar de plaats om alles te weten te komen over de Kampioenen. Je leert in de expo ‘FC De Kampioenen in 3D aan zee’ leuke weetjes kennen van de acteurs, maar je kan ook poseren in stripdecors. De eerste dag was alvast een groot succes met onder meer een lange wachtrij voor een foto of handtekening van Markske en tekenaar Hec Leemans.

De Kampioenen zijn nog altijd heel erg populair in beeld, maar ook in de strips. Tijdens de tentoonstelling in het Kursaal komen beide aan bod met aan de start leuke weetjes over de reeks en de acteurs. Op televisieschermen zie je de beste momenten van de acteurs, maar ook grappige bloopers. Onderweg kan je poseren bij stripdecors of filmpjes opnemen.

Fans van de reeks kunnen alvast hun hart ophalen. Dat merkt ook Luc Beuten uit Wellen in Limburg. “Het is een leuke expo. We zijn op vakantie in De Panne en komen speciaal naar Oostende om de tentoonstelling te zien. Twee jaar geleden waren we hier ook voor de 3D-expo. Onze jongste is wel wat teleurgesteld omdat hij nog wat jong is voor De Kampioenen, maar de oudste is 11 jaar en hij vindt het allemaal fantastisch. Als ouder is het ook plezant. Het is minder interactief dan de 3D-foto’s, maar het was zeker de moeite.”

Geheimen

Patrick Mortier is de man achter de succesvolle 3D-expo’s. “Tekenaar Hec Leemans is een vriend van mij”, licht Mortier toe. “Hij kwam met het idee om alles rond De Kampioenen te organiseren. Er is heel wat stof om mee te werken, maar het mocht niet hetzelfde zijn als de Kampioenenexpo die een paar jaar geleden in Oostende stond. We hebben bewust meer gewerkt met de strip rond De Kampioenen. We vertellen ook enkele geheimen, zaken die het publiek nog niet wist. We hebben hiervoor samengewerkt met de vrt, maar ook Herman Verbruggen en Hec Leemans waren nauw betrokken bij de opbouw”, zegt Mortier. Na het informatieve deel kan de bezoeker zelf plaatsnemen in een decor of een balletje trappen. “We hebben een groot doegedeelte en Markske en Fernand nemen de bezoekers mee door het geheel op een ludieke manier”, zegt de organisator nog.

De expo kende woensdag alvast een vliegende start en het bezoek van Herman Verbruggen kon duidelijk op heel wat fans rekenen met een lange wachtrij voor een foto of een handtekening. De acteur nam dan ook zijn tijd om iedereen te begroeten. Alle acteurs komen deze zomer wel eens langs op Niels Destadsbader en Jacques Vermeire na.

De expo loopt tot 1 september. Alle info en signeersessies via www.kampioenenaanzee.be.