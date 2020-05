IN BEELD. Even zoeken naar favoriete kraam tijdens eerste markt in Oostende Leen Belpaeme

28 mei 2020

19u22 0 Oostende De markten starten overal op, zo ook in Oostende donderdagmorgen. Dit gebeurde weliswaar in een beperkte vorm met alleen voedings- en bloemenkramen. De eerste ‘nieuwe’ markt verliep rustig met een beperkte wachttijd.

Het is even wennen, maar de vaste bezoekers zijn blij dat ze opnieuw bij hun vaste kramen terecht kunnen. Al is het even zoeken, want door het circulatieplan is de opstelling wat gewijzigd. Bezoekers moeten ook via een ingang het plein betreden en een vaste route volgen om daarna via een aparte uitgang het plein opnieuw te verlaten. Er is een maximumaantal mensen toegelaten op de Groentenmarkt en het Mijnplein en de bezoekersstroom wordt dan ook geteld. Heel wat marktgangers volgen de richtlijn op om, indien mogelijk, een mondmasker te dragen.

Zaterdag is er opnieuw markt. Die zal wel voltallig zijn, met alle kramen op het Wapenplein en de Groentenmarkt. Dat gaat immers over minder dan 50 kramen, waardoor alle marktkramers kunnen komen. Op zaterdag mogen er 88 bezoekers op het Wapenplein en 102 op de Groentenmarkt.