IN BEELD: Coachingcentrum Ithaka draagt water naar de zee om besparingen in de sector aan te klagen Leen Belpaeme

18 november 2019

13u57 0 Oostende Ithaka vzw, het coachingscentrum voor mensen met een beperking in Oostende pakte maandag uit met een ludieke actie om de naar eigen zeggen gekke praktijken in de sociale sector aan te klagen. Ze droegen letterlijk water naar de zee. “We zullen een filmpje maken om te bezorgen aan minister Wouter Beke. We hopen dat dit de dialoog kan openen”, zegt coördinator Liesbet Billiet.

Vzw Ithaka uit Oostende is een coachingcentrum met 17 medewerkers. Via het coachingcentrum en de woonprojecten Bezaan en Condor wordt een 80-tal cliënten ondersteund in hun vraag naar dagbesteding, begeleid werk, vrije tijd en wonen. Bij elke vraag gaat de coach samen met de persoon en diens netwerk op zoek naar een antwoord binnen de samenleving. Zo zijn er mensen via begeleid werk aan de slag in onder meer Delhaize, de RVA, kinderdagverblijven, woonzorgcentra of bij de politie om auto’s te wassen. De cliënten worden daarbij intensief begeleid. Ithaka bestaat al 26 jaar. Het coachingscentrum voelt meer dan ooit het water aan de lippen. “Door de beslissingen van de Vlaamse regering wordt er momenteel over de volgende 8 jaar een correctiefase 2 uitgevoerd. We zijn helemaal akkoord met de principes van Persoonsvolgende Financiering en de drijfveer van de correcties zijnde gelijke budgetten voor mensen met gelijke zorgvragen. Maar we zijn helemaal niet akkoord hoe dit vertaald wordt”, licht Billiet toe.

94 procent van de cliënten daalt volgens Ithaka drastisch in zijn budget voor zorg en ondersteuning. “Ondertussen wordt er ook vijf procent bespaard op onze werkingsmiddelen. Dat wil zeggen dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten blijven doen. We zullen daarvoor veel minder individuele ondersteuning kunnen bieden. De overheid zegt dat er oplossingen kunnen geboden worden via fusies of schaalvergroting, maar wij gaan net uit van de sterkte van een kleinschalig initiatief.”

Ondertussen worden de wachtlijsten alleen maar langer. “Mensen uit prioriteitengroep 3 moeten nu gemiddeld 15 tot 20 jaar te wachten vooraleer er budget is en er dus de nodige ondersteuning kan geboden worden. Ondertussen staan al jaren 30 mensen op onze wachtlijst.”