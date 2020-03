IN BEELD: Bal Rat Mort keert terug naar de roots Leen Belpaeme

08 maart 2020

09u27 0 Oostende Bal Rat Mort keerde dit jaar terug naar de roots van het evenement met een Bal Masqué in het thema van Ensor, die mee aan de wieg stond van het oorspronkelijke bal.

Bal rat Mort was zaterdagavond al aan de 122ste editie toe en ademde opnieuw de sfeer van in de beginjaren met heel wat chique volk en kleurrijke maskers. De aanwezigheden deden opnieuw heel wat moeite om zich aan te kleden volgens het thema. Zelfs Ensor zelf was aanwezig op het bal met zijn bekende bloemenhoed. De aanwezigen konden zich uitleven op de dansvloer, maar er was ook een fotocorner voorzien en de bekende kostuumwedstrijd werd traditiegetrouw georganiseerd.