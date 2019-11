IN BEELD: 200 medewerkers en studenten helpen 80 bewoners van De Boarebreker verhuizen naar nieuwe vleugel van A. Lacourt Leen Belpaeme

19 november 2019

16u24 0 Oostende Voor 80 bewoners van woonzorgcentrum De Boarebreker was het een drukke dag dinsdag. Ze verhuisden met bussen naar de nieuwe vleugel van A. Lacourt. De hele operatie verliep vlot dankzij de medewerking van 110 studenten van het Vesaliusinistituut en heel wat personeelsleden van de woonzorgcentra en de technische dienst van de stad.

Elke verhuis gaat gepaard met de nodige drukte en chaos. Dat was in de woonzorgcentra van de stad Oostende dinsdag niet anders. Al om 7 uur ’s morgens werden de eerste bewoners met de bus naar hun nieuwe thuis gebracht waar ze verwelkomd werden in hun nieuwe leefruimte met een tas koffie. Ondertussen werden zo snel mogelijk alle meubels en spullen van de bewoners door de technische dienst naar de nieuwe vleugel gebracht. Maandag werden al heel wat spullen verhuisd en sinds vorige week liepen al de voorbereidingen om bijvoorbeeld alle spullen te labelen. De hele logistieke operatie werd tot in de details voorbereid in de voorbije maanden. “De verhuis werd uitgeschreven in een draaiboek. De ploegen van beide woonzorgcentra hebben niets aan het toeval overgelaten. Een sleutelelement hierbij is de intensieve communicatie met de bewoners en de families zelf want er zal voor hen heel wat veranderen. Niet alleen de verhuis brengt heel wat met zich mee, ook het voorbereiden van de bewoners en hun familie op de nieuwe omgeving is belangrijk”, licht schepen Natacha Waldmann (Groen) toe. Sommige bewoners waren wel wat zenuwachtig, maar volgens het personeel konden de meeste het wel snel gewoon worden.

Ook Roland Tommelein voelde zich al snel thuis. Hij mocht als één van de eerste op de bus om naar zijn nieuwe thuis in woonzorgcentrum A. Lacourt te verhuizen. “Ik ben al om 6 uur opgestaan”, vertelt de 86-jarige bewoner. “Om 8 uur mocht ik op de bus.” Het was met gemengde gevoelens. “Het voelt toch een beetje raar om je vertrouwde omgeving achter te laten waar je alles gewoon bent.” In zijn nieuwe kamer moesten zijn meubels nog geplaatst worden, maar twee verpleegsters helpen ondertussen al wat spullen op de juiste plaats zetten, terwijl Roland toekijkt. “Het is een goede verpleegster. Alles verloopt heel goed.” Zijn nieuwe afdeling heeft hij nog niet gezien. “Ik heb voorlopig enkel het toilet gezien”, lacht Roland. “Ik zal straks wel eens een tourtje doen. Ik zal het hier wel snel gewoon worden.” In de komende dagen moet er nog een extra schuifdeur geplaatst worden. De nieuwe vleugel is nog niet in de details afgewerkt, maar dat wordt in de komende dagen in orde gebracht. De meeste bewoners komen uit de oude vleugel van De Boarebreker. Dit gebouw zal afgebroken worden en volledig vernieuwd. Er is hiervoor nog geen bouwvergunning, maar de bewoners moesten nu al verhuizen omdat het oude gebouw binnenkort niet meer voldoet aan de infrastructuurnormen.