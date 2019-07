IN BEELD. 18.000 bezoekers tonen hun moves op Ostend Beach. Volgend jaar ook edities in Mexico en Thailand Timmy Van Assche

14 juli 2019

19u47 3 Oostende Dancefestival Ostend Beach mag terugblikken op een zeer geslaagde editie: maar liefst 18.000 man zakte naar het Klein Strand van Oostende af. Opvallend was ook hoe netjes het festivalterrein erbij lag. “Volgend jaar pakken we uit met drie edities: één in België, maar ook in Mexico en Thailand”, zegt medeorganisator Jan Mortelmans.

Ostend Beach werd al voor de tiende keer georganiseerd. Het begon destijds als een grote strandfuif, maar mag nu nationale en internationale dj’s op de affiche plaatsen. Denk maar aan MATTN, Marco Bailey en Faithless. Maar zelfs al ken je geen enkele artiest, het leeuwendeel van de bezoekers komt gewoon om plezier te maken en te dansen. “Ostend Beach is een vaste waarde in onze zomeragenda”, vertellen Steve Deridder en Nathalie Goyvaerts uit Antwerpen. “We maken er tegelijk een leuk uitje van naar Oostende. Bovendien is zo’n groot festival op het strand uniek."

Dat beamen ook Kevin Lobelle en Shari Veltman met hun vrienden uit Gent. “Het is ons derde bezoek aan Ostend Beach en je ziet het festival elk jaar groeien, onder meer met speciale podia en sponsors. Wij komen deze keer maar voor één dag, maar maken er een groot feest van.”

Jebroer

Elke dag van het driedaagse festival wist een ander publiek te lokken. Zo was de zondag eerder weggelegd voor het oudere publiek, stond de zaterdag in het teken van de mainstreamdance en wisten de organisatoren vooral op vrijdag te verrassen. “Het was de eerste keer dat we er een driedaagse van maakten, met op vrijdag urbanmuziek”, zegt Jan Mortelmans, medeorganisator van het festival. “Grote namen als Jebroer en Lil’ Kleine zetten het strand in vuur en vlam. Door deze dag in te lassen, hebben we een heel nieuw doelpubliek aangeboord en laten kennismaken met Ostend Beach. Volgens mij is dat toch wel het hoogtepunt van deze tiende editie.”

Proper Strand Lopers

Ook opvallend: tijdens het festival werd al stevig wat afval geruimd. “Ecologie en netheid zijn één van onze speerpunten. We wachten niet tot het festival gedaan is om het strand op te ruimen", vervolgt Mortelmans. “We werken bijvoorbeeld samen met de vzw Proper Strand Lopers, schaften confetti en rietjes af en serveerden eten in kartonnen bordjes met houten bestek.”

Internationaal

Ostend Beach blijft geen lokaal product. “Volgend jaar organiseren we drie edities: eentje in Mexico, nog één in Thailand en ook onze Belgische editie blijft behouden. De afgelopen jaren hebben we de nodige knowhow en contacten opgedaan om ook elders het festival te organiseren. Bovendien zetten we zo Oostende verder op de internationale kaart.”

Details over de twee internationale edities zijn er nog niet.