IN BEELD: 1.200 leerlingen, topzeilster én de Smurfen geven aftrap voor grote strandschoonmaak Leen Belpaeme

17 september 2019

14u14 8 Oostende 26 katholieke scholen uit Oostende, Gistel en Middelkerke hielden dinsdagmorgen samen de grootste klimaatactie ooit op het strand van Oostende. Dit was het Belgische startschot voor de EU Beach Clean-up van de Verenigde Naties en de Europese Unie, maar ook het startschot van Oceanen voor Morgen waarbij 8.000 leerlingen zullen werken rond de VN-doelen.

In heel wat klassen en scholen was er de voorbije jaren al aandacht voor alles rond klimaat en milieuvervuiling. 26 katholieke scholen bundelen nu de krachten om samen 8000 leerlingen bewust te maken van de problematiek. Het project Oceanen voor Morgen werd dinsdagmorgen groots opgestart in combinatie met de VN en de Beach Clean-up campagne in België. De leerlingen verwelkomden zeegod Neptunus en zeilster Emma Plasschaert op het Zeeheldenplein. De leerlingen kregen de opdracht om aan de slag te gaan voor zuiver water en propere stranden. 1200 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede jaar middelbaar namen onmiddellijk de handschoen op om een stuk strand op te kuisen in Oostende. Er waren ook nog activiteiten zoals een strandpicknick en er werden zandkastelen gebouwd. “Concreet is het de bedoeling om komend jaar in de verschillende scholen rond het thema te werken. De leerkrachten kregen al in juni een traject van bijscholingen waarbij ze insteken kregen aangereikt om rond milieu en meer specifiek het thema de zee te werken. Elke school werkt het thema uit zoals ze zelf willen. Zo kunnen de kleuters naar het strand komen om bij te leren over schelpen, terwijl leerlingen van het lager zich meer zullen verdiepen in het thema van vervuiling. In heel wat scholen werd al rond het thema gewerkt, maar door samen te werken kunnen we elkaar motiveren, maar ook grotere stappen vooruit zetten en zo meer bereiken”, licht Algemeen directeur Scholengemeenschap De Zeemeeuw Gerda Colpaert toe.