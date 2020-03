Immokantoor Maxmakelaar leidt bezoekers rond in pand... met livestream via tablet Timmy Van Assche

17 maart 2020

16u12 0 Oostende Ondernemers moeten dezer dagen creatief uit de hoek komen. Dat geldt ook voor de vastgoedmakelaars, die het aantal huisbezoeken achteruit zien gaan. Maxmakelaar uit Oostende leidt kandidaat-kopers en geïnteresseerde bezoekers rond dankzij een livestream via de tablet.

“Als relatief klein immokantoor van Oostende ondervind ik een sterk dalend aantal oproepen om nog naar panden te komen kijken”, vertelt makelaar Katie Ghesquière van Maxmakelaar. “Ik voel dat mensen door de huidige coronacrisis minder happig zijn om ter plaatse een huis te bezoeken. Dat is niet alleen een probleem voor mijzelf, maar ook de verkopers van panden. Ik bedacht een manier om de interesse bij de kandidaat-kopers toch levendig te houden, weliswaar zonder gevaar voor de gezondheid.”

Met een tablet in de hand kan Katie geïnteresseerden rondleiden in het pand van keuze. “Via een livestream of videoconferentie, zoals met Skype, kan ik het pand tonen. Ik loop door het pand alsof de kandidaat erbij is, waarbij oogcontact met en commentaar van de geïnteresseerde koper(s) mogelijk is. Ik kan hen meenemen in het verhaal van het pand, bijvoorbeeld de lichtinval tonen en luisteren naar de vragen en opmerkingen. Al die interactie is niet mogelijk wanneer ik gewoon een gewone video van een pand online zou plaatsen.”