Illegalen opgepakt na winkeldiefstal en poging in fietsenstallingen station Bart Boterman

07 december 2019

12u09 0 Oostende De politie van Oostende pakte donderdagavond en vrijdagnacht drie illegalen, na een winkeldiefstal en een poging tot fietsdiefstal in het station.

Vrijdagnacht rond 3 uur zag de politie op camera’s in de controlekamer hoe een man met een kniptang de ondergrondse fietsenstallingen van het station binnen ging. De beschikbare patrouilles gingen meteen ter plaatse. Ze troffen er twee personen aan in het bezit van de kniptang, een 22-jarige en 29-jarige man. Beiden werden gearresteerd. Ze bleken geen geldige identiteitsdocumenten te hebben en werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.

Donderdagavond iets over 19 uur kwam er een melding vanuit supermarkt Carrefour in de Alfons Pieterslaan. Daar was een winkeldief betrapt. De man werd er gearresteerd. Hij is eveneens ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken gesteld gezien hij geen identiteitsdocumenten bij zich had.