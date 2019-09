Illegalen op heterdaad betrapt bij inbraak

in bestelwagen Mathias Mariën

02 september 2019

18u07 0 Oostende De politie van Oostende heeft zondagnacht twee illegalen op heterdaad betrapt, terwijl ze probeerden inbreken in een bestelwagen langs de Stuiverstraat.

De politie kon de verdachten vatten en stelde vast dat ze in het bezit waren van inbrekersmateriaal. Ze werden in afwachting van de beslissing van het parket opgesloten in de cel. Processen-verbaal werden opgesteld.