Illegalen breken binnen in wagen en trekken daarna naar de woning van het slachtoffer Siebe De Voogt

22 januari 2020

14u55 0 Oostende Twee illegalen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 24 maanden voor enkele inbraken. De 29-jarige Algerijn en 23-jarige Libiër braken kort na de zomer binnen in een wagen in Oostende en doorzochten daarna nog eens de woning van het slachtoffer in Ichtegem. “En zelfs daarna keerden ze nog terug naar de kust om hun strooptocht verder te zetten”, stelde de procureur.

Het duo werd op 2 september opgepakt in Oostende, nadat een getuige had gezien hoe ze aan geparkeerde wagens stonden te prutsen. “Ze hadden zonnebrillen op zak die gestolen waren bij een eerdere inbraak in een wagen in de buurt”, stelde de procureur. “De beklaagden hadden inbraakmateriaal bij en hadden dus duidelijk de bedoeling om nog in te breken in andere auto’s.”

Sleutels

Bij één van de inbraken namen de dieven de huissleutels van het slachtoffer mee. Ze trokken meteen naar haar woning in Ichtegem en doorzochten daar verschillende kamers. “We troffen de huissleutels aan op de voordeur. Gelukkig konden de beklaagden er geen buit maken.”

Strooptocht

De illegalen toonden bijzonder veel lef, want na de woninginbraak trokken ze gewoon weer naar Oostende. Volgens het parket om nog meer feiten te plegen. “Ze waren duidelijk hun strooptocht aan het verderzetten. Eén van hen (de Libiër, red.) had een dag eerder al een handtas gepikt in een café in Oostende. Deze zaak is een voorbeeld van een fenomeen dat we steeds meer zien aan de kust: illegalen die strooptochten houden en zo de criminaliteitscijfers de hoogte in zwieren.”

Het parket vorderde voor de Algerijn 21 maanden cel. De man gaf zijn betrokkenheid toe en vroeg om een straf met uitstel. Zijn kompaan hangt 24 maanden cel boven het hoofd, maar blijft in alle toonaarden ontkennen. Enkel de diefstal van de handtas gaf hij tijdens de zitting toe. Uitspraak op 5 februari.