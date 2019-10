Illegalen betrapt met gestolen kledij, eentje dreigt eigen keel over te snijden met glasscherf Bart Boterman

12 oktober 2019

18u18 0 Oostende Twee Algerijnen zonder papieren zorgden zaterdagnacht voor heel wat heibel aan het politiekantoor van Oostende. Een van hen dreigde een glazen fles kapot te slaan om zijn keel over te snijden. Eerder werden ze opgepakt en bleek dat ze kledij hadden gestolen.

Een patrouille controleerde het duo rond 00.45 uur in de Leopold III-laan op vermoeden van illegaliteit. Dat bleek te kloppen, want ze hadden niet de nodige verblijfsdocumenten bij zich. “Beiden droegen ook jassen die duidelijk nieuw zijn. Na bevraging van de winkel in kwestie bleek dat de kleding was gestolen. De jassen werden in beslag genomen en het duo kreeg andere kledij aangeboden. Na raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken mochten beiden beschikken, waarbij een van hen het bevel kreeg om het land onmiddellijk te verlaten”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende. Maar daarmee was de kous niet af.

“De betrokkenen waren ontevreden over de inbeslagname van de jassen en maakten amok voor het politiekantoor. Een van hen nam een fles uit de vuilnisbak en wou die stuk slaan. Hij dreigde ermee om zijn keel over te snijden. Tevens werden voorbijgangers lastig gevallen. Om de openbare orde te herstellen, drong een nieuwe bestuurlijke opsluiting zich op. De Dienst Vreemdelingezaken werd opnieuw verwittigd. Voorlopig is nog geen nieuwe beslissing gevallen over het lot van de twee”, besluit de commissaris.