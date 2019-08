Illegaal staat te liften op Kennedyrotonde

en wordt opgepakt Siebe De Voogt

06 augustus 2019

17u30 0 Oostende Op het Kennedyrondpunt in Oostende werd maandagavond even voor 19.30 uur een Nigeriaan opgepakt. Hij stond er te liften.

Een ploeg van de Oostendse politie merkte de 31-jarige man op tijdens een preventieve patrouille. Omdat de situatie bijzonder gevaarlijk was, gingen de agenten over tot een controle. De lifter bleek illegaal in het land te verblijven. Hij werd opgepakt en ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.