Illegaal plundert geldkistje, maar laat DNA-sporen achter Jelle Houwen

11 juni 2019

Een Palestijnse illegaal heeft zich op 26 mei vorig jaar ongewild zelf verraden na een woninginbraak. De man drong ’s nachts het huis binnen en haalde heel wat spullen naar buiten. Daar sorteerde R.D. (24) de zaken en gooide hij in een vuilnisbak wat hij niet kon gebruiken. Hij stal echter ook een geldkistje dat hij buiten met veel geweld openbrak. Daarna nam hij er het geld uit. Hij had echter niet gemerkt dat hij door een verwonding aan zijn hand ook een bloedspoor met DNA had achtergelaten. En in de database van de politie bleek R.D. al gekend te zijn voor eerdere feiten. De man kon zo snel aan de inbraak gelinkt worden. Hij liet verstek gaan in de rechtbank van Brugge en riskeert 12 maanden cel. Vonnis op 25 juni.