Illegaal ‘ondersteunt dronken vrouw’ maar steelt haar smartphone: politie betrapt hem op heterdaad Bart Boterman

02 oktober 2019

17u33 0 Oostende De politie heeft dinsdagnacht een gauwdief opgepakt in de Hendrik Serruyslaan, toen die een oudere dame ‘ondersteunde’ en deed uitschijnen dat ze dronken was. In realiteit bestal hij haar van haar gsm.

Een patrouille merkte het tafereel op rond 3.20 uur in de Hendrik Serruyslaan. De man hield vol dat hij het slachtoffer hielp ondersteunen, maar de politie trof bij de fouille de smartphone van het slachtoffer aan in zijn zakken. “Onze inspecteurs stelden bovendien vast dat de man illegaal in het land verblijft. De betrokkene werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken”, aldus commissaris Kris Allary van PZ Oostende.