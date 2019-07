Illegaal en gestolen motorfiets aangetroffen in voormalig schoolgebouw Bart Boterman

22 juli 2019

19u45 6 Oostende De politie doorzocht zondagnamiddag een voormalig schoolgebouw van hogeschool VIVES in de Troonstraat in Oostende. Dat na een tip over verschillende mensen die waren binnengedrongen.

Het ging om het pand dat grenst aan de zeedijk. “Verschillende patrouilles deden nazicht. Een 18-jarige man van Algerijnse afkomst werd er aangetroffen. Hij kon geen verblijfsdocumenten voorleggen en bleek illegaal in het land”, zegt commissaris Kris Allary van de politie van Oostende. “Er werd ook een gestolen motorfiets aangetroffen in het pand.”

De Algerijn werd opgesloten in de politiecel in afwachting van een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken. Het is niet de eerste keer dat er illegalen worden aangetroffen in het voormalige gebouw van VIVES. De site is verkocht aan een projectontwikkelaar.