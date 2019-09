Illegaal (38) eet croissant op zonder betalen en wordt agressief als personeel hem vragen stelt Mathias Mariën

09 september 2019

16u18 0 Oostende De politie van Oostende is maandagochtend uitgerukt voor een melding van een agressieve klant in een winkel in de Langestraat.

De man was een croissant aan het eten in de winkel en weigerde te betalen. Toen het personeel hem daarover aansprak, werd hij agressief. Bij controle van de politie bleek de man illegaal in het land te zijn. Hij werd overgebracht naar het bureel en ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.